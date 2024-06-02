Делегация из Иркутской области приняла участие в заседании коллегии Минтруда РФ

Делегация Иркутской области во главе с зампредседателя Правительства региона Валентиной Вобликовой приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве.
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