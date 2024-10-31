Предсказан последний «подарок» Джо Байдена для Украины

Политтехнолог Дубравский: Байден перед уходом передаст ВСУ дальнобойное оружие Президент США Джо Байден, полномочия которого истекают в январе 2025 года, может принять решение передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие незадолго до своей отставки.
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