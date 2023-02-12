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В МОК не стали комментировать предстоящий саммит по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать проведение саммита по теме допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры-2024 в Париже.

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