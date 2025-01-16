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АВТОВАЗ хочет выпускать новые коммерческие автомобили. Кто партнер?

АВТОВАЗ хочет выпускать новые коммерческие автомобили. Кто партнер?

АВТОВАЗ планирует создать новый бренд для выпуска коммерческих автомобилей, включая как новые модели, разработанные совместно с партнером (имя не называют), так и уже выпускаемые фургоны и пикапы на базе Granta, Niva и Largus.

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