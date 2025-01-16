АВТОВАЗ хочет выпускать новые коммерческие автомобили. Кто партнер?

АВТОВАЗ планирует создать новый бренд для выпуска коммерческих автомобилей, включая как новые модели, разработанные совместно с партнером (имя не называют), так и уже выпускаемые фургоны и пикапы на базе Granta, Niva и Largus.
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