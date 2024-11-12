Каллас признала законными претензии России по замороженным активам

Бывший премьер-министр Эстонии и кандидат на должность верховного представителя Евросоюза Кая Каллас признала, что претензии России по поводу изъятия замороженных активов в пользу Киева полностью законны.
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