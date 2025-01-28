Бойцы группировки «Днепр» взломали программное обеспечение беспилотников ВСУ

Специалисты 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» ВС РФ в полевых условиях взломали программное обеспечение украинских беспилотников, получив таким образом возможность прогнозировать развитие прошивки БПЛА.
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