Продолжается давление на любого актора, кто посмеет сказать правду в Украине, причем методы стандартные.
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