ТАСС: Учёные сообщили об угрозе вырождения африканских черноногих кошек

Китайские и европейские экологи открыли первые свидетельства того, что самые маленькие африканские кошки - черноногие - находятся под угрозой вырождения в результате частого близкородственного скрещивания, что уже привело к распространению генетически обусловленного амилоидоза среди этих животных.