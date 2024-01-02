ТАСС: Учёные сообщили об угрозе вырождения африканских черноногих кошек

Китайские и европейские экологи открыли первые свидетельства того, что самые маленькие африканские кошки - черноногие - находятся под угрозой вырождения в результате частого близкородственного скрещивания, что уже привело к распространению генетически обусловленного амилоидоза среди этих животных.
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