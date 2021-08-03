Журнал «Профиль»

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На Украине объяснили главную причину провала борьбы с "Северным потоком-2"

На Украине объяснили главную причину провала борьбы с "Северным потоком-2"

Потеря Украиной статуса «любимца» в США считается главной причиной в неудавшейся борьбы Киева с проектом «Северный поток-2».

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александр Сан
Зарплату себе меньше сделай-и будут тебе ресурсы для страны
Иван Семенов
Власть Украины предала славянское братство в угоду англосаксам, а предателей не любят даже те, кому они продались и это прекрасно понимают на западе. Руки этих тварей(турчинов, порошенко, тягнибок, аваков, зеленский и пр. твари) по локоть в Донбасской крови и не только донбасской,... и никогда им не отмыться. Ублюдки ищут оправдательные причины своих эверств.

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