На Украине объяснили главную причину провала борьбы с "Северным потоком-2"

Журнал «Профиль»ПолитикаНа Украине объяснили главную причину провала борьбы с "Северным потоком-2"Потеря Украиной статуса «любимца» в США считается главной причиной в неудавшейся борьбы Киева с проектом «Северный поток-2».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьалександр СанЗарплату себе меньше сделай-и будут тебе ресурсы для страныИСИван СеменовВласть Украины предала славянское братство в угоду англосаксам, а предателей не любят даже те, кому они продались и это прекрасно понимают на западе. Руки этих тварей(турчинов, порошенко, тягнибок, аваков, зеленский и пр. твари) по локоть в Донбасской крови и не только донбасской,... и никогда им не отмыться. Ублюдки ищут оправдательные причины своих эверств.Комментировать
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