💪В Симферополе для кадетов провели «Армейский диалог на равных» Программу «Армейский диалог на равных» для кадетских старших классов провели военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ России.
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