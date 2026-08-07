Депутат Журова назвала сговором отказ Хорватии в визах российским гимнасткам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Матч ТВ" назвала сговором отказ посольства Хорватии в выдаче визы российским гимнасткам для участия в чемпионате Европы 2026 года.