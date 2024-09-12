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Школьников научат управлять беспилотниками 

Школьников научат управлять беспилотниками 

Как пишет "День во Владимире", официальное открытие запланировано на 12 сентября. Кроме того, в 18 учебных заведениях Владимира, Коврова, Мурома и в Камешковском и Ковровском районах были организованы тематические кружки.

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