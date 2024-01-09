Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин 9 января разъяснил в беседе с «Известиями», какие меры поддержки полагаются предпринимателям в 2024 году.
В Госдуме рассказали о субсидиях для бизнеса в 2024 году
Комментарии
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Н
Наталья
Очень понятно, кого будут "субсидировать" - тех, кто нарастил свои миллиарды на кризисе... фамилии известны, у всех на слуху, да и бизнес депутатов поддержат ( как же без них??) ... так что середнякам и мелким пирог не достанется... про народ вообще молчу
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