В Госдуме рассказали о субсидиях для бизнеса в 2024 году

Н

Наталья

Очень понятно, кого будут "субсидировать" - тех, кто нарастил свои миллиарды на кризисе... фамилии известны, у всех на слуху, да и бизнес депутатов поддержат ( как же без них??) ... так что середнякам и мелким пирог не достанется... про народ вообще молчу