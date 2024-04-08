В России произошёл очередной странный скандал, связанный с негласным запретом на демонстрацию православных символов.
Иконы на русском ТВ запрещены, а Инстасамке дорога открыта? Скандал набирает обороты
Комментарии
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Татьянка Яцук
Судя по действиям Эрнста, допускающего пропаганду проституции на центральном канале телевидения ("За деньги-да"), он, не молча, а вполне открыто и цинично занимается- и не саботажем, а вредительством...
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10 час.
ninikooo Митусова
Это Инстачмо настолько отвратительна, что могла прийтись по душе только Эрнсту и 1-му каналу. И иначе как издевательство над зрителями это не назовешь.
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8 час.
Владимир Кудряшов
наше ТВ полностью под контролем англосаксов, преследующих ПОСТОЯННО цель полного морального разложения молодого поколения славян, замену человеческих славянских устоев на пропаганду наркотиков, денег, насилия и потерю человеческой порядочности.
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8 час.
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