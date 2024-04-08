Иконы на русском ТВ запрещены, а Инстасамке дорога открыта? Скандал набирает обороты

Татьянка Яцук Судя по действиям Эрнста, допускающего пропаганду проституции на центральном канале телевидения ("За деньги-да"), он, не молча, а вполне открыто и цинично занимается- и не саботажем, а вредительством...

ninikooo Митусова Это Инстачмо настолько отвратительна, что могла прийтись по душе только Эрнсту и 1-му каналу. И иначе как издевательство над зрителями это не назовешь.