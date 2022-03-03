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Стало известно, в каких районах Сочи отключат свет 3 марта

Стало известно, в каких районах Сочи отключат свет 3 марта

В связи с этим свет погаснет в Адлерском районе на улицах Мостовой, Кузнечной, Мира, Ленина, Менделеева, Липецкой, Кузнечной, Родной, Глициний, Ленинаканской, проспекте Ленинаканском, Щербиновской, Краснопролетарской и частично на улице Костромской.

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