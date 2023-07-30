Неспешный разговор

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Россия медленно, но верно выдавливает США и ЕС из Африки

Россия медленно, но верно выдавливает США и ЕС из Африки

Россия медленно, но верно выдавливает США и ЕС из Африки   Опубликовано Выключаем эмоции, включаем ум Вот и состоялся очередной саммит Россия-Африка.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Для укрепления наших позиций в Африке мы простили долги СССР многим африканским странам, однако так было всегда. А что бы получить новые, нужно включать печатный станок или просто не заводить!
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17 час.
V
Vladimir
единственное, что меня &quot;беспокоет&quot; - это фраза: &quot;от поставок оружия...&quot;
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14 час.

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