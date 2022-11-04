Американские эксперты: Даже намеки на возможность вступления Украины в НАТО могут по-настоящему «разозлить» Россию

Бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и эксперт по международным делам Майкл Гфеллер опубликовали в журнале Newsweek статью, в которой попытались объяснить, как странам Запада и США в частности следует выстраивать отношения с Россией, и почему Москва никогда не допустит вступления Украины в НАТО.