Военное обозрение

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Американские эксперты: Даже намеки на возможность вступления Украины в НАТО могут по-настоящему «разозлить» Россию

Американские эксперты: Даже намеки на возможность вступления Украины в НАТО могут по-настоящему «разозлить» Россию

Бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и эксперт по международным делам Майкл Гфеллер опубликовали в журнале Newsweek статью, в которой попытались объяснить, как странам Запада и США в частности следует выстраивать отношения с Россией, и почему Москва никогда не допустит вступления Украины в НАТО.

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