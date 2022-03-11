Очки и линзы в России подорожали на 30-40%

После снижения волатильности рубля цены несколько выровняются, и будет проведена коррекция, считают экспертыВ России контактные линзы и оптика для изготовления очков подорожали в среднем на 30–40%.
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