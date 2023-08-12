БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Будет ли замена шила на мыло в Киеве? Немного о судьбе Зеленского

Будет ли замена шила на мыло в Киеве? Немного о судьбе Зеленского

«.Пока хищники меж собой дрались,В заповеднике крепло мнение,Что дороже всех медведей и лис –Дорогой Козел отпущения!Услыхал Козел – да и стал таков:«Эй, вы, бурые, – кричит, – эй вы, пегие!Отниму у вас рацион волковИ медвежие привилегии!Покажу вам «козью морду» настоящую в лесу,Распишу туда-сюда по трафарету, –Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу,И ославлю по всему по белу свету!»Владимир Высоцкий, «Козел отпущения» Не знаю, обратили ли вы внимание на то, как неожиданно стали совпадать мнения радикальных российских патриотов и западных журналистов и политиков о дальнейшей судьбе клоуна в президентском кресле сопредельного государства.

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