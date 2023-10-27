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Зрители нашли неожиданный киноляп с Верочкой в фильме "Служебный роман"

Зрители нашли неожиданный киноляп с Верочкой в фильме "Служебный роман"

В фильме режиссёра Эльдара Рязанова заметили киноляп с женским маникюром.Зрители заметили, что в эпизоде с участием Верочки, героини актрисы Лии Ахеджаковой в кинокартине Эльдара Рязанова "Служебный роман", есть киноляп.

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