Зрители нашли неожиданный киноляп с Верочкой в фильме "Служебный роман"

В фильме режиссёра Эльдара Рязанова заметили киноляп с женским маникюром.Зрители заметили, что в эпизоде с участием Верочки, героини актрисы Лии Ахеджаковой в кинокартине Эльдара Рязанова "Служебный роман", есть киноляп.
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