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Царьград

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Фестиваль «Стенограффия» оживит Екатеринбург муралами и концертами

Фестиваль «Стенограффия» оживит Екатеринбург муралами и концертами

Фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге оживит город муралами на основе авангарда. С 11 по 13 сентября пройдут музыкальные и культурные мероприятия, включая выступления духовых оркестров и DJ-вечеринки у стен водосброса и в парке Маяковского.

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