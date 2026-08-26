Фестиваль «Стенограффия» оживит Екатеринбург муралами и концертами

Фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге оживит город муралами на основе авангарда. С 11 по 13 сентября пройдут музыкальные и культурные мероприятия, включая выступления духовых оркестров и DJ-вечеринки у стен водосброса и в парке Маяковского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии