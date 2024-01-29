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В Авдеевке наши закрепились на самой сложной территории в городе: взяли бункер глубиной 40 метров

В Авдеевке наши закрепились на самой сложной территории в городе: взяли бункер глубиной 40 метров

Согласно информации от украинских источников, Российская армия завладела полным контролем над южными дачами Первомайского (расположенного под Авдеевкой), достигнув перекрестка улиц Ворошилова и Першотравневой.

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