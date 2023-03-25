«Россия — это «Вагнер»: в Мали прошел митинг в поддержку сотрудничества с РФ

Несколько сотен граждан Мали, в том числе религиозные лидеры и старейшины местных коммун, собрались на акцию поддержки России и российских инструкторов, которые обучают вооруженные силы страны.
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