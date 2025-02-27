Колонна ВСУ в составе бронеавтомобилей и БМП M2A2 Bradley ODS-SA, разбитая на объездной дороге у трассы Н-07/Р-200, проходящей у села Гончаровка Курской области.
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Колонна ВСУ в составе бронеавтомобилей и БМП M2A2 Bradley ODS-SA, разбитая на объездной дороге у трассы Н-07/Р-200, проходящей у села Гончаровка Курской области.
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