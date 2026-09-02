Опасная осень, опасная зима. В чём состоит замысел Киева?

«Эта осень, эта зима могут стать решающими не только для независимости Украины, но и для нас самих», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
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