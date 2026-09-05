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Расчёт гаубицы «Мста-Б» уничтожил склад ГСМ ВСУ в Алексеево-Дружковке

Расчёт гаубицы «Мста-Б» уничтожил склад ГСМ ВСУ в Алексеево-Дружковке

На окраине населённого пункта Алексеево-Дружковка специалисты подразделения войск беспилотных систем 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск обнаружили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ, который украинские боевики разместили под навесом во дворе одного из полуразрушенных домов.

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