Завершена реконструкция станции Зима в Иркутской области

В Иркутской области реконструировали станцию Зима на Восточно-Сибирской железной дороге. Железнодорожники удлинили 14 путей, так что теперь они способны вместить грузовые поезда длиной до 100 вагонов, что дает дополнительные возможности в регулировке движения составов.