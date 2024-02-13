Завершена реконструкция станции Зима в Иркутской области

В Иркутской области реконструировали станцию Зима на Восточно-Сибирской железной дороге. Железнодорожники удлинили 14 путей, так что теперь они способны вместить грузовые поезда длиной до 100 вагонов, что дает дополнительные возможности в регулировке движения составов.
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