МО РФ: во Владивостоке строят жилье для военнослужащих ТОФ по поручению Белоусова

В рамках выполнения поручения министра обороны России Андрея Белоусова по строительству жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялась торжественная церемония заселения 190-квартирного дома.
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