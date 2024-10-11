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МО РФ: во Владивостоке строят жилье для военнослужащих ТОФ по поручению Белоусова

МО РФ: во Владивостоке строят жилье для военнослужащих ТОФ по поручению Белоусова

В рамках выполнения поручения министра обороны России Андрея Белоусова по строительству жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялась торжественная церемония заселения 190-квартирного дома.

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