Омбудсмен избавил астраханку от долгов за фантомные киловатты снесенного дома

Астраханским энергетикам пришлось вернуть деньги за освещение несуществующего здания. Местная жительница стала жертвой коммунального абсурда: с ее банковского счета принудительно списали долг за электричество в квартире, которой она не владела более пятнадцати лет.
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