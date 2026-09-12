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Пункт-А

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Омбудсмен избавил астраханку от долгов за фантомные киловатты снесенного дома

Омбудсмен избавил астраханку от долгов за фантомные киловатты снесенного дома

Астраханским энергетикам пришлось вернуть деньги за освещение несуществующего здания. Местная жительница стала жертвой коммунального абсурда: с ее банковского счета принудительно списали долг за электричество в квартире, которой она не владела более пятнадцати лет.

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