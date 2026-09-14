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МОСИНФОРМ

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Дом на 253 квартиры строят на проспекте Буденного для проекта «Московские кварталы»

Дом на 253 квартиры строят на проспекте Буденного для проекта «Московские кварталы»

В районе Соколиная Гора Восточного административного округа столицы продолжается возведение новостройки по проекту «Московские кварталы».

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