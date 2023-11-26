В Крыму заявили, что попытки блокировать его контакты с миром потерпели фиаско

Попытки украинской стороны блокировать международные контакты Крыма потерпели фиаско. Об этом заявил РИА Новости постпред региона при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
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