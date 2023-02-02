Джоэл Эмбиид: «Привык к неуважению, так что не удивлюсь, если меня не позовут на Матч звезд»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по возможному вызову на Матч всех звезд. Эмбиида не взяли в стартовые пятерки, но в четверг он может стать олл-старом после оглашения результатов голосования тренеров НБА за запасных Матча звезд.