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Уничтожение России должно стать стратегией всего цивилизованного мира – депутат Рады

Уничтожение России должно стать стратегией всего цивилизованного мира – депутат Рады

Украина должна делать ставку на дестабилизацию Российской Федерации изнутри. Об этом на канале экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, давая оценку так называемому «плану победы», который презентовал президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Странное понятиее у скачущих дебилов о &quot;цивилизованном мире&quot;!   В 40-х цивилизаторы уже завалили всю Европу трупами, заставили концлагерями с печами и газовыми камерами.  Что бы было,  если бы не Россия!?  Сейчас масштабы поменьше, но получат &quot;цивилизаторы&quot; также  сполна.
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