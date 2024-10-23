Уничтожение России должно стать стратегией всего цивилизованного мира – депутат Рады

АЛ

Александр Лагуткин

Странное понятиее у скачущих дебилов о "цивилизованном мире"! В 40-х цивилизаторы уже завалили всю Европу трупами, заставили концлагерями с печами и газовыми камерами. Что бы было, если бы не Россия!? Сейчас масштабы поменьше, но получат "цивилизаторы" также сполна.