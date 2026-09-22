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Царьград

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Суд приговорил супругов из Махачкалы за помощь "Азову"

Суд приговорил супругов из Махачкалы за помощь "Азову"

Апелляционный суд подтвердил заочный приговор Надежде и Дмитрию Валуевым из Махачкалы. Они осуждены на 17 и 18 лет за сбор денег на дроны для батальона "Азов" (запрещен в РФ).

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