В ФРГ выдали ордер на арест украинского инструктора по делу о подрыве СП

Global Look Press/Danish Defence/Keystone Press Agency Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам "Северных потоков", пишет 14 августа газета Tagesschau.
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