27 мая в х.Березовка 1-я состоится открытие памятника «Пограничникам всех поколений» В рамках мероприятия запланирван праздничный концерт, митинг и запуск фейерверка.
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27 мая в х.Березовка 1-я состоится открытие памятника «Пограничникам всех поколений» В рамках мероприятия запланирван праздничный концерт, митинг и запуск фейерверка.