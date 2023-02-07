Царьград

5 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    И после этого мы ещё цепляемся за ВОЗ. На фуй оттуда!Тайный сговор чин...
  • Виталий Литвинов
    "Царьград", как всегда публикует провокационные статьи. Лучше бы опубликовали, как обкакался владелец "Царьграда" Кос...Тайный сговор чин...
  • Juri
    быдло должно быть быдлом,пшеки это хорошо знают.Русские-быдлохохлы должны знать это.Расстрел польских...

Нож против пистолета: как в Гатчинском районе ловили банду воров

Нож против пистолета: как в Гатчинском районе ловили банду воров

Сотруднику полиции Гатчинского района пришлось применить оружие, чтобы остановить агрессивного вора.В Полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в садоводстве “Новинка” неизвестные на двух автомобилях грабят частные дома.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх