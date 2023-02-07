Нож против пистолета: как в Гатчинском районе ловили банду воров

Сотруднику полиции Гатчинского района пришлось применить оружие, чтобы остановить агрессивного вора.В Полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в садоводстве “Новинка” неизвестные на двух автомобилях грабят частные дома.