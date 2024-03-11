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Спикер Кремля Песков: Украина жестко отрицает возможность переговоров с Россией

Спикер Кремля Песков: Украина жестко отрицает возможность переговоров с Россией

Киевская сторона жестко отрицает возможность переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, в ходе сегодняшней беседы с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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