Спикер Кремля Песков: Украина жестко отрицает возможность переговоров с Россией

Киевская сторона жестко отрицает возможность переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, в ходе сегодняшней беседы с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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