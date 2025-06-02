Нераспространение ядерного оружия всегда в фокусе внимания — МИД Ирана

Вопрос о Ближнем востоке, свободном от ядерного оружия, является одним из серьезных и постоянных вопросов повестки дня исламской республики Иран, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, 2 июня сообщает пресс-служба иранского иностранного ведомств.
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