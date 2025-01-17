Внук последнего императора Австро-Венгрии и глава дома Габсбургов призвал к уничтожению России: опубликовано видео

В своем видеообращении он продемонстрировал так называемую карту колонии России.Внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и глава дома Габсбургов 64-летний Карл фон Габсбург призвал к уничтожению России, назвав это главной внешнеполитической целью нынешней Европы.