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Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ с французскими наемниками под Одессой

Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ с французскими наемниками под Одессой

Российские военные нанесли удар по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с французскими наемниками под Одессой.

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