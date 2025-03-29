📹🏮Первую в 2025-м году партию многофункциональных истребителей поколения "4++" Су-35С передал в строевые части ВКС России Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю.
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📹🏮Первую в 2025-м году партию многофункциональных истребителей поколения "4++" Су-35С передал в строевые части ВКС России Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю.