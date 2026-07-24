Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин прибыл на Иркутский авиационный завод

Путин прибыл на Иркутский авиационный завод

Президент России Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод (входит в Ростех). Президент вместе с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым осмотрит производственные мощности.

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