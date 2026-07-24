Президент России Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод (входит в Ростех). Президент вместе с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым осмотрит производственные мощности.
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