CS:GO Prime + Инвентарь Без ограничений⚡Гарантия

Аккаунт ваш навсегда ✅Что нужно знать перед покупкой✅ ------------------------------------------------------ CS:GO с Prime статусом без Steam Guard (все функции доступны кроме смены данных, использования и пополнения баланса, смены валюты) Имеются скины на аккаунте Доступ в онлайн без банов Нету регионального ограничения Отсутствует лимит 5$ Вы можете добавлять друзей Присутствуют другие игры ------------------------------------------------------ После покупки вы получаете аккаунт Кс Го с Прайм статусом и случайным прогрессом.