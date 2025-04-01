В правительстве прошло совещание по ужесточению ПДД для электросамокатов

В России могут ужесточить правила для электросамокатов и электровелосипедов, пишет РБК. В правительстве обсудили новые требования: запрет движения по тротуарам, обязательное использование шлемов, повышение возрастного ценза с 14 до 16 лет и запрет на перевозку пассажиров.