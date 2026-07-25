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Царьград

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Адвокат Пивоваров предупреждает о росте мошенничеств с помещениями

Адвокат Пивоваров предупреждает о росте мошенничеств с помещениями

Адвокат Антон Пивоваров сообщил о росте мошенничества с машино-местами и кладовками. В Кемеровской области число киберпреступлений достигло 3447 с начала 2026 года.

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