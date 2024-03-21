Новая возлюбленная Учителя появилась на публике с ребенком

Молодая возлюбленная Алексея Учителя появилась с ребенком от известного режиссера. Как сообщает The Voice, 72-летний российский режиссер поддерживает отношения с Софьей Мелединой, однако подробности их романа, а также факт наличия ребенка, который появился на свет два с половиной года назад, они старательно скрывают от любопытных глаз.