Лукашенко назвал «глупостью» заборы Запада на границе с Беларусью

Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск заявил, что построенные Западом пограничные заграждения выгодны Беларуси, поскольку в случае агрессии преодолевать их придётся самим создателям.