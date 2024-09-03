Загадки про осень

Рути и Тайми подготовили замечательные загадки для детей! 123RF/legion-media.ruОсень дарит нам столько всего! Мы с нетерпением ждем возможности любоваться разноцветными листьями, надевать уютные свитера и угощаться какао… Месяц этот очень важный,Но для школьников он страшный.