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Загадки про осень

Загадки про осень

Рути и Тайми подготовили замечательные загадки для детей! 123RF/legion-media.ruОсень дарит нам столько всего! Мы с нетерпением ждем возможности любоваться разноцветными листьями, надевать уютные свитера и угощаться какао… Месяц этот очень важный,Но для школьников он страшный.

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