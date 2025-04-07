Болельщика удалили с арены после перепалки с Маркусом Смартом

«Он просто перешел границы. Все знают, я не терплю такого. Никто не хочет видеть подобное, особенно в отношении парня, который отдал этому городу все, что у него было», – сказал Смарт после победы «Селтикс» над «Уизардс» со счетом 124:90.
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